Москва, 28 апреля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы 28 апреля в закрытом режиме начнёт слушать дело в отношении Михаила Хачатуряна, которого после его смерти обвинили в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью своих дочерей. О начале процесса сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сестры Хачатурян

От погибшего обвиняемого в суде будут участвовать его законные представители. На первом заседании гособвинитель огласит заключение, после чего представители выскажут своё мнение.

Хачатуряна будут судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

В ходе следствия установлено, что отец причинял «физические и психические страдания» дочерям, при этом была оставлена самая строгая квалификация, а факты — лишь как смягчающее обстоятельство.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве арестовали трёх его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней, её признали невменяемой.