В МИД ответили послу США Трейси на заявление об отсутствии разногласий с народом России

Москва, , 01:49 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание американского посла в РФ Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с народом России, несмотря на разлад с российским правительством.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова напомнила, что народ России убивают по наводке Вашингтона, на их же деньги американским оружием, руками режима, приведённого к власти в результате срежиссированного США переворота.

В своём интервью для одной из российских газет Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», указала представитель МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, Мария Захарова прокомментировала слова посла США в России Линн Трейси о том, что журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк «своим ходом после получения виз». Представители российских СМИ смогли бы добраться до штаб-квартиры ООН к завершению деловой программы главы МИД РФ, а выдавать визы уже после истечения необходимого срока — «любимый трюк властей США», добавила она.