Белоусов: свободные зоны для полётов лёгких беспилотников появятся в России в 2023 году

Москва, , 01:37 — REGNUM Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов 27 апреля в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем у президента Владимира Путина заверил, что в регионах страны создадут максимально свободные зоны для лёгких гражданских беспилотников.

Беспилотник «Орлан-10» Андрей Русов

Речь идёт о БПЛА весом до 30 кг.

Белоусов сказал, что свободные зоны на высоте до 150 метров планируется создать в России уже в 2023 году.

«Допуск пилотов для таких аппаратов также необходимо упростить уже в этом году», — добавил вице-премьер.

Отмечается, что для средних и тяжёлых БПЛА снятие ограничений пока будет осуществляться в рамках расширения эксперимента в отдельных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что безопасность и секретность в сфере беспилотников должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию беспилотной авиации.

Прежде всего необходимо делать упор на развитие, а также на безопасность и секретность.