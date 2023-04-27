Москва, 28 апреля, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Среди ключевых направлений в России в течение нескольких лет будет развитие беспилотной авиации и других высоких технологий, отметил на совещании, состоявшемся на площадке индустриального парка «Руднево», президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Беспилотные авиасистемы, как и целый ряд новых высокотехнологичных сфер, очевидно, будут одним из ключевых направлений развития России не только до 2030 года, но и далеко за горизонтом текущего десятилетия», — сказал российский лидер.

Для развития сферы беспилотных летательных аппаратов осознанно выбран формат нацпроекта. Успех на этом направлении будет означать качественные изменения российской экономики и в жизни людей, сказал Путин.

«Сильное, уверенное поступательное движение вперёд всей страны — вот что такое развитие беспилотной авиации», — добавил глава государства.

Президент считает, что финансовую поддержку отрасли обеспечит устойчивый спрос на высокотехнологичную продукцию, но необходим запуск и других механизмов. Государство должно стимулировать привлечение средств и помогать инвесторам при реализации технологических проектов. По словам Путина, инвесторы пойдут, когда будет создан рынок сбыта данной продукции, это сделает отрасль экономически привлекательной.

Как сообщало ИА REGNUM, активизировать работу над цифровизацией воздушного пространства поручил Росавиации президент России Владимир Путин. Если в ведомстве смогут начать эту работу, то пусть берутся за неё, иначе придётся создать другую, параллельную организацию, добавил он.