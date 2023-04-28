Генерал Ретунский: новая тактика российских военных доставляет большие проблемы ВСУ

Москва, , 00:59 — REGNUM Заслуженный военный лётчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский рассказал о причинах паники в киевской армии.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению лётчика, в ВСУ обеспокоены тем, что ВКС России начали применять новую тактику в зоне спецоперации. Паника связана в том числе с появлением у российских войск планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности. Мнение эксперта опубликовал «Московский комсомолец»

Со слов генерала, у ВС России есть группы, которые проводят «демонстрационные действия», чтобы украинская ПВО отозвалась на них. Её радары вынуждены включиться для облучения, чтобы определить местонахождение противника. В этот момент противорадиолокационными ракетами наносятся удары.

«А то, что наша авиация стала сейчас применять группы тактического назначения в комплексе, для выполнения единой задачи и по единому плану, это, безусловно, здорово», — добавил Валерий Ретунский.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-24.

Системы ПВО за прошедшие сутки сбили 21 беспилотник ВСУ, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.