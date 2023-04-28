В Подмосковье полиция задержала 14-летнего подростка за ложное сообщение о взрыве в школе

Щёлково, Московская область, , 00:35 — REGNUM Полицией задержан 14-летний подросток по подозрению в заведомо ложном сообщении о взрыве школы в подмосковном городе Щёлково, подтвердили в ГУ МВД России по Московской области.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Злоумышленник разместил в Telegram-канале сообщение о существующей угрозе взрыва в образовательном учреждении, однако информация не подтвердилась.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Городская администрация 24 апреля распространила сообщение о появившихся угрозах терактов в школах Щёлково. Правоохранители организовали всестороннюю проверку. Охранников образовательных учреждений перевели на усиленный режим работы.

Как передавало ИА REGNUM, 7 апреля в Чите в одной из школ были сорваны уроки из-за сообщения о возможном минировании здания учебного учреждения. О «минировании» стало известно от учащейся школы №43. Она рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям.