Рогов: в Мелитополе террористы заложили взрывное устройство у жилого дома мощностью 1кг тротила

Мелитополь, , 00:32 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил подробности взрыва в мелитополе на улице Гризодубовой.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своём Telegram-канале Рогов написал, что самодельное взрывное устройство, которое взорвали террористы УГИЛ, было заложено под деревом возле подъезда на улице Гризодубовой. Мина имела мощность около 1кг в тротиловом эквиваленте.

«Пострадавших нет, на месте продолжают работать оперативные службы и следователи», — добавил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство сработало 27 апреля в Мелитополе Запорожской области у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой.