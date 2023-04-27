Мелитополь, 28 апреля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил подробности взрыва в Мелитополе, на улице Гризодубовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

В своём Telegram-канале Рогов написал, что самодельное взрывное устройство, которое взорвали террористы УГИЛ, было заложено под деревом возле подъезда на улице Гризодубовой. Мина имела мощность около 1кг в тротиловом эквиваленте.

«Пострадавших нет, на месте продолжают работать оперативные службы и следователи», — добавил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство сработало 27 апреля в Мелитополе Запорожской области у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой.