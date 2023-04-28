Глава французской контрразведки рассказал об угрозе Франции со стороны российских шпионов. Также он предупредил, что коварный Кремль может скрываться и на уровне личных контактов через людей, якобы завязывающих дружеские связи с французами.

Олеся Орленко, , 12:30 — REGNUM После начала СВО по всей Европе поднялась волна выявления и высылки «пророссийских агентов». Однако процесс этот возник не в прошлом году. Выискивать российских шпионов, закрывая при этом глаза на свободу действия спецслужб других стран, уже давно стало трендом для определённой категории французских СМИ и силовых структур.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

6 декабря 2022 года во Франции начала работу парламентская комиссия по изучению вопросов иностранного вмешательства в политические, экономические и финансовые дела государства. Возглавляет её Жан-Филипп Танги, депутат от департамента Сомма из партии «Национальное объединение», которая до недавних пор возглавлялась Марин Ле Пен.

Жан-Филипп Танги (фр. Jean-Philippe Tanguy) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Национального объединения Rafaels06

Теперь газета Le Monde обнародовала показания главы французской контрразведки, директора Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернера, которые он дал комиссии в ходе закрытого слушания 2 февраля 2023 г. По его словам, самыми активными агентами внешнего влияния во Франции являются русские «офицеры разведки», которых в стране насчитывается несколько десятков.

Господин Лернер сказал, что российские шпионы действуют в основном через депутатов, членов парламента Франции или Европы, а также любых других политиков разного уровня. По его словам, ряд бывших и действующих депутатов «демонстративно поддерживают тайные связи» с представителями российских спецслужб.

Николь Лернер. Глава французской контрразведки, директор Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Викибургейт

Также он признаётся: «Случалось, что я звал на встречу некоторых парламентариев, министров или бывших министров и давал понять, не намереваясь применять к ним цензуру или давление, что их связи с рядом предприятий или членство в некоторых административных советах может быть для них чревато».

DGSI пристально наблюдает за контактами французских политиков. Некоторые выражают благодарность за то, что спецслужбы вовремя вмешались и не дали по наивности попасть им в кремлёвские сети.

Так, депутат от пропрезидентской партии «Возрождение» и член Парламентской ассамблеи НАТО Анн Женете, занимающаяся французскими диаспорами за границей, призналась, что с ней также пытались сблизиться подозрительные личности, с которыми она прекратила контакты после предупреждений контрразведки.

В апреле 2022 года ряд европейских стран выслал порядка 150 российских дипломатов. 10 апреля на сайте французской контрразведки появилась информация об успешной «тайной операции» против кремлёвских шпионов, действующих под видом дипломатов.

МИД Франции оставил тогда ситуацию без комментариев. Однако министр внутренних дел Жеральд Дарманен написал у себя в соцсетях: «Браво агентам DGSI, которые выявили сеть тайных русских агентов, действовавших против наших интересов».

Жеральд Дарманен. Министр внутренних дел Франции UK Home Office. Suella Braverman - France Visit

Но французские разведчики пошли дальше и выяснили, что российские шпионы выискивают молодых исследователей и специалистов, чтобы выведать стратегическую информацию. Площадкой для их козней служит сайт объявлений Leboncoin, аналог российского Avito. Информация об этом появилась, опять же, на сайте DGSI, после чего её распространили Le Monde, BFMTV и другие крупные СМИ.

Разумеется, помогают спецслужбам и бдительные граждане.

Так в 2016 году во Франции вышла книга Сесий Вессье «Кремлёвская сеть во Франции». Ранее автор занималась исследованиями, направленными на осуждение репрессий советских властей против диссидентов.

В вышеуказанном произведении она отошла от научной деятельности и решила просигнализировать о необходимости принять меры против французов, которые через свои политические, личные и семейные связи и контакты могут продвигать в стране пророссийскую повестку.

Примечательно, что одним из самых главных направлений деятельности DGSI является борьба с террористической угрозой и радикализмом. Контрразведка плотно присутствует в СМИ ввиду часто происходящих в стране терактов разного масштаба. Однако даже в статьях о противодействии террористам часто можно встретить пусть небольшой, но бросающийся в глаза пассаж о российских шпионах или о кибератаках с целью очернить образ Украины.

Причём основой для таких статей может послужить, к примеру, опубликованное ранее интервью, где российские сюжеты вовсе не фигурировали. Делается это не только с целью в очередной раз напомнить аудитории о российской угрозе, но и для того, чтобы связать в сознании читателя упоминания о террористах, ультраправых и русских.

Масштабы «русского следа» пытаются доказать разнообразными способами. В частности, «открытиями» о наличии камер наблюдения и аппаратуры слежения на территории российских посольств в странах Европы.

Подобные разоблачения, правда, сопровождаются ремарками, что наличие таких систем в представительствах любых стран — это секрет Полишинеля. Но масштабы их использования, по словам французских СМИ, настолько велики, что удивили даже обнаруживших технику бельгийцев.

В связи с этим вспоминается информация, всплывшая в 2013 году, о крупномасштабной слежке, которую спецслужбы США осуществляли за государственными учреждениями, предприятиями и гражданами Франции, проводя негласное наблюдение за внешней и внутренней политикой страны.

Тогда реакция французской стороны была более чем сдержанная. По этой причине занимавший тогда пост главы законодательной комиссии Национальной ассамблеи Жан-Жак Юрвоас заявил, что США не считают себя связанными какими-либо обязательствами и что у них нет союзников, только вассалы.

Интересная параллель со словами, сказанными через 10 лет президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что не нужно быть вассалом США…

Измена Сергей Корсун © ИА REGNUM

Возвращаясь к ставшим известным сегодня показаниям Николя Лернера, хочется отметить ещё одно печальное обстоятельство — максимальную упрощённость объяснений, приводимых чиновниками и СМИ.

Глава контрразведки говорит, что с падением Берлинской стены все надеялись, что мир соперничества ушёл в прошлое, уступив место только экономической конкуренции. Однако, по его словам, авторитарные страны, такие как Россия и Китай, не могут успокоиться.

Этот образ наивного доверчивого Запада, ставшего жертвой абсолютного зла, с карикатурным пафосом, тем не менее серьёзно звучит в риторике политиков и ведущих СМИ. Так формируется аудитория, мыслящая на уровне лозунгов и эмоций, легко поддающаяся любой манипуляции.