Путин: беспилотники надо использовать в предотвращении ЧС
Москва, 28 апреля 2023, 00:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил расширить сферу применения беспилотников, в частности их надо использовать в предотвращении чрезвычайных ситуаций. Об этом он сказал 27 апреля в ходе совещания по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево».
«Помогать необходимо с помощью этих систем и своевременно предотвращать и ликвидировать чрезвычайные ситуации», — заявил российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхозу следует разработать потребности в части беспилотных летательных аппаратов и субсидий по ним, заявил Владимир Путин.