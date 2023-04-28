Путин призвал использовать беспилотники в предотвращении чрезвычайных ситуаций

Москва, , 00:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил расширить сферу применения беспилотников, в частности их надо использовать в предотвращении чрезвычайных ситуаций. Об этом он сказал 27 апреля в ходе совещания по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Помогать необходимо с помощью этих систем и своевременно предотвращать и ликвидировать чрезвычайные ситуации», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхозу следует разработать потребности в части беспилотных летательных аппаратов и субсидий по ним, заявил Владимир Путин.