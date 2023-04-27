Москва, 28 апреля, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил расширить сферу применения беспилотников, в частности, их надо использовать для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом он сказал 27 апреля в ходе совещания по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Помогать необходимо с помощью этих систем и своевременно предотвращать, и ликвидировать чрезвычайные ситуации», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхозу следует разработать потребности в части беспилотных летательных аппаратов и субсидий по ним, заявил Владимир Путин.