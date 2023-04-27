Москва, 28 апреля, 2023, 00:14 — ИА Регнум. На неуязвимость беспилотников к африканской чуме свиней указал президент России Владимир Путин, поэтому их экспорт станет проще, чем реализация свиней в Китай.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок», — сказал глава государства на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Также Путин выразил надежду на поддержку беспилотной отрасли со стороны коллег из дружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, активизировать работу над цифровизацией воздушного пространства 27 апреля поручил Росавиации президент России Владимир Путин. Необходимо коренным образом изменить работу, а не просто что-то улучшить, сказал он.