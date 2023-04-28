Президент Путин заявил, что договорился с Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией

Москва, , 00:11 — REGNUM Российский президент Владимир Путин сказал, что договорился с главой Китайской Народной Республикой Си Цзиньпином, что стороны будут обмениваться высокотехнологичной информацией.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Лидер РФ отметил, что говорил с китайским коллегой «очень откровенно по многим направлениям».

«Договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперёд, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка», — сказал Путин 27 апреля во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

Президент также заверил, что «всё будет делаться, в чём нет сомнений», нужно лишь на уровне правительства вырабатывать инструменты поддержки экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие отрасли беспилотной авиации необходимо для структурных изменений, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что отрасль беспилотной авиации — не только важная, но и интересная. В первую очередь за ней будущее.