Путин: безопасность и режим секретности не должны мешать развитию беспилотной сферы в России

Москва, , 23:52 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в ходе совещания 27 апреля по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево» заявил, что безопасность и секретность в этой сфере должны быть обеспечены, но они не должны мешать развитию беспилотной авиации.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского лидера, прежде всего необходимо делать упор на развитие, а также на безопасность и секретность.

«Но не мешая развитию», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что предложения по технологическому развитию должны внедряться с соблюдением безопасности и секретности.

«Это подчас непростая задача. Нужно работать и думать именно в этом ключе, а не просто запрещать, потому что секретно», — уточнил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций в беспилотную отрасль составит не менее 1 трлн рублей, заявил Владимир Путин.