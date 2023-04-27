Президент Путин потребовал ускорить цифровизацию воздушного движения

Москва, , 23:50 — REGNUM Активизировать работу над цифровизацией воздушного пространства поручил Росавиации президент России Владимир Путин. Об этом зашла речь 27 апреля на совещании в индустриальном парке «Руднево».

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолётам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет», — сказал глава государства.

По словам Путина, необходимо коренным образом изменить работу, а не просто что-то улучшить.

Если Росавиация сможет начать эту работу, то пусть берётся за неё, иначе придётся создать другую, параллельную организацию, резюмировал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций в развитие беспилотной отрасли составит 1 трлн рублей, заявил ранее Владимир Путин, отметив перспективность направления.