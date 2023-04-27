Путин предложил аграриям сформулировать потребности в беспилотной авиации

Москва, , 23:28 — REGNUM Минсельхозу следует разработать потребности в части беспилотных летательных аппаратов и субсидий по ним, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Беспилотники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это же они как бы потребители, и они должны сформулировать свои потребности в этом направлении», — сказал глава государства.

Путин отметил, что власти достаточно много делают для поддержки сельского хозяйства.

Президент сказал, что на эту часть можно что-то переориентировать в рамках выделяемого финансирования, не исключается и дополнительная финансовая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, развитие отрасли беспилотной авиации необходимо для структурных изменений.

Развитие беспилотников «серьёзным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики», при этом идти вперёд мешают административные барьеры, добавил он.