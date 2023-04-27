Путин поручил министерствам проработать организацию изучения истории СВО

Москва, , 23:12 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин поручил представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Распоряжение касается Минобрнауки, Минобороны России и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».

Ведомствам совместно предстоит рассмотреть вопрос организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения.

Ответственными назначены министр образования и науки Валерий Фальков, министр обороны Сергей Шойгу и президент РАН Геннадий Красников.

Доклад ожидается до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвящённые событиям специальной военной операции и подвигам её участников. Подготовка должна быть завершена к концу 2023 года.