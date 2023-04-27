Москва, 27 апреля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поручил представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Распоряжение касается Минобрнауки, Минобороны России и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».

Ведомствам совместно предстоит рассмотреть вопрос организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения.

Ответственными назначены министр образования и науки Валерий Фальков, министр обороны Сергей Шойгу и президент РАН Геннадий Красников.

Доклад ожидается до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвящённые событиям специальной военной операции и подвигам её участников. Подготовка должна быть завершена к концу 2023 года.