Путин ожидает предложений по изучению истории спецоперации
Путин поручил министерствам проработать организацию изучения истории СВО
Москва, 27 апреля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поручил представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Распоряжение касается Минобрнауки, Минобороны России и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».
Ведомствам совместно предстоит рассмотреть вопрос организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения.
Ответственными назначены министр образования и науки Валерий Фальков, министр обороны Сергей Шойгу и президент РАН Геннадий Красников.
Доклад ожидается до 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвящённые событиям специальной военной операции и подвигам её участников. Подготовка должна быть завершена к концу 2023 года.