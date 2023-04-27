Президент Путин заявил о необходимости развития беспилотников в России для структурных изменений

Москва, , 23:04 — REGNUM Развитие отрасли беспилотной авиации необходимо для структурных изменений, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась», — сказал глава государства.

Путин сказал, что отрасль беспилотной авиации — не только важная, но и интересная. В первую очередь, за ней будущее. Во-вторых в данной сфере концентрируются последние разработки по нескольким направлениям. Важнейшим является направление использования беспилотников, практически нет такой сферы, где их применение было бы невозможно.

Президент отметил, что развитие беспилотников «серьёзным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики», при этом идти вперёд мешают административные барьеры.

«Нужно только общее понимание того, что преодоление — это крайне важно для развития этой отрасли. В Москве это получается», — добавил Путин, поблагодарив власти столицы за внимание к данному важнейшему направлению.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин отметил перспективность беспилотной отрасли. По словам президента, в будущем объём инвестиций в эту сферу составит не менее 1 трлн рублей.