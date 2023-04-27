Хоккеисты «Ак Барса» победили ЦСКА и сравняли счёт в финальной серии плей-офф КХЛ

Москва, , 23:05 — REGNUM Казанский ХК «Ак Барс» 27 апреля обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщают спортивные СМИ.

«Ак Барс» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч состоялся в Москве и завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Артём Галимов (8-я минута), Вадим Шипачев (29) и Никита Дыняк (60).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3.

Седьмой матч противостояния запланирован в Казани на 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦСКА 12 апреля переиграл петербургский СКА и в шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина 9 апреля, обыграв в полуфинальной серии омский «Авангард» со счётом 4:1.