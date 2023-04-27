Москва, 27 апреля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотная отрасль очень перспективная. Об этом российский лидер сказал 27 апреля в ходе совещания по развитию беспилотной авиации в индустриальном парке «Руднево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, в будущем объём инвестиций в беспилотную отрасль составит не менее 1 трлн рублей.

«Для структурных изменений надо развивать беспилотники. Отрасль БПЛА в РФ очень перспективна и важна. На ближайшее время объем — 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн рублей, вот такой будет объём», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в индустриальном парке ознакомился с ходом строительства промышленной зоны и осмотрел выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем.