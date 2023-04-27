Украинская армия обстреляла запорожское село Таврия, пострадало здание школы

Мелитополь, , 22:50 — REGNUM Село Таврия в Запорожской области вечером 27 апреля обстреляли Вооружённые силы Украины (ВСУ), сообщил журналистам один из представителей правоохранительных органов региона.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в результате обстрела Михайловского района области, произошедшего в 17:55, пострадала школа в селе Таврия. Здание получило значительные повреждения.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля украинская артиллерия за 2,5 часа выпустила по Донецкой Народной Республике 20 снарядов калибром 155 и 122 мм.

В этот же день массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглась Новая Каховка в Херсонской области. Повреждено оборудование на городской электроподстанции. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения.