Мелитополь, 27 апреля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Село Таврия в Запорожской области вечером 27 апреля обстреляли Вооружённые силы Украины (ВСУ), сообщил журналистам один из представителей правоохранительных органов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в результате обстрела Михайловского района области, произошедшего в 17:55, пострадала школа в селе Таврия. Здание получило значительные повреждения.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля украинская артиллерия за 2,5 часа выпустила по Донецкой Народной Республике 20 снарядов калибра 155 и 122 мм.

В этот же день массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглась Новая Каховка в Херсонской области. Повреждено оборудование на городской электроподстанции. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения.