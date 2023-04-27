Вашингтон, 27 апреля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030–2031 годах. Об этом сообщил в Конгрессе США 27 апреля глава НАСА Билл Нельсон.

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По словам Нельсона, МКС стареет и «мы собираемся свести её с орбиты».

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США напомнил, что после этого работу на околоземной орбите будут вести на частных коммерческих станциях.

Ранее США, ЕС и Япония заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Нельсон считает, что победа Китая над США в новой космической гонке может привести к тому, что Пекин будет претендовать на владение огромными участками Луны.