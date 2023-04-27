СК России: блогеру Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Москва, , 22:36 — REGNUM Блогеру и автору «Марафонов желаний» Елене Блиновской предъявлено обвинение, сообщили 27 апреля в Следственном комитете России.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).

Блиновская задержана и в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, блогер Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не заплатив более 918 млн руб. налогов за период 2019–2021 годов. Она намеревалась покинуть Россию, при задержании у Блиновской имелись авиабилеты для вылета в другую страну.