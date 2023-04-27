Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о провальной политике властей Украины
Киев, 27 апреля 2023, 22:24 — REGNUM Украинская армия не может начать контрнаступление из-за тяжёлого положения и неблагоприятных погодных условий, которые не особо сдерживают ВС России, заявил на своём YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он сказал, что результаты деятельного президента Украины Владимира Зеленского, парламента и правительства говорят о «полном провале». Реальность совсем другая, а контрнаступление и прочее — это только разговоры, сказал Соскин.
Эксперт утверждает, что российские силы продолжают постепенное наступление и в ближайшее время могут взять под свой контроль Артёмовск.
Киевский режим лишь раздаёт обещания, ожидая для контрнаступления хороших метеоусловий, при этом Россия в таких же условиях успешно продвигается, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, австралийский генерал в отставке Мик Райан описал три сценария возможного контрнаступления украинской армии. По первому сценарию, ВСУ могут задействовать все ресурсы для наступления, начав одну крупную атаку. При этом второй и третий сценарий предполагает разделение ударной силы на несколько направлений.