Соскин заявил о провальной политике властей Украины, которая не даёт провести контрнаступление

Киев, , 22:24 — REGNUM Украинская армия не может начать контрнаступление из-за тяжёлого положения и неблагоприятных погодных условий, которые не особо сдерживают ВС России, заявил на своём YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012

Он сказал, что результаты деятельного президента Украины Владимира Зеленского, парламента и правительства говорят о «полном провале». Реальность совсем другая, а контрнаступление и прочее — это только разговоры, сказал Соскин.

Эксперт утверждает, что российские силы продолжают постепенное наступление и в ближайшее время могут взять под свой контроль Артёмовск.

Киевский режим лишь раздаёт обещания, ожидая для контрнаступления хороших метеоусловий, при этом Россия в таких же условиях успешно продвигается, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийский генерал в отставке Мик Райан описал три сценария возможного контрнаступления украинской армии. По первому сценарию, ВСУ могут задействовать все ресурсы для наступления, начав одну крупную атаку. При этом второй и третий сценарий предполагает разделение ударной силы на несколько направлений.