Москва, 27 апреля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 апреля поручил создать музеи, посвящённые событиям специальной военной операции и подвигам её участников, и разработать предложения по организации изучения истории СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвящённых событиям специальной военной операции и подвигам её участников», — сказано в тексте поручения. Подготовка должна быть завершена к концу 2023 года.

Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков, министр обороны Сергей Шойгу, губернаторы и директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о передаче этим музеям связанных с СВО артефактов, которые пригодны для музеефикации и экспонирования.

Также президент поручил Минобрнауки, Минобороны России и Российской академии наук разобрать вопрос об организации изучения истории СВО и до 20 сентября 2023 года представить свои предложения.

В апреле 2023 года в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ по истории включат вопросы о специальной военной операции. Это произойдет после того, как новые учебники по истории с главой об СВО появятся во всех школах страны.

В ноябре 2022 года глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ будет включать в себя темы СВО и принятия в состав России новых территорий. В январе 2023 года Кравцов сообщил, что новый учебник может появиться в школах со следующего (2023–2024) учебного года.