Мелитополь, 27 апреля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой. Об этом 27 апреля сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Отмечается, что ЧП произошло в 19:32. Здание незначительно повреждено — разбиты окна, стены посечены осколками. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе вечером 27 апреля произошёл взрыв. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе был слышен «хлопок». Он отметил, что сообщения украинских СМИ о якобы взорвавшихся машинах со снарядами РСЗО типа «Ураган» не соответствуют действительности.

Кроме того, утром 27 апреля около подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе произошёл взрыв. В результате погиб замначальника УМВД города.