Вашингтон, 27 апреля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. США ввели повторные санкции против ФСБ России. Об этом 27 апреля говорится в заявлении на сайте министерства финансов страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ

Отмечается, что управление по контролю за иностранными активами внесло ФСБ России в список Госдепартамента «за её причастность к неправомерному задержанию граждан США за границей».

«Мы стремимся вернуть домой незаконно задержанных граждан США и действовать против иностранных угроз безопасности граждан США за границей», — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Екатеринбурге был задержан корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович по обвинению в шпионаже в интересах США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что российские правоохранители задержали Гершковича с поличным. Решением суда американец арестован на два месяца.