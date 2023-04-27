Шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде

Рига, , 20:40 — REGNUM Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом 27 апреля сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» со ссылкой на местный Telegram-канал.

Марат Касем © Нина Зотина/РИА Новости

«Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до суда Касем будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. Его обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00, а также отмечаться в полиции два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, Касем является гражданином Латвии, жил и работал в Москве. 30 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. 5 января рижский суд заключил его под стражу, а затем отказал в апелляции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в отношении Касема сфабрикованы. По её словам, Рига таким образом мстит и сводит счёты с журналистом, который не стал предавать свои убеждения.

В феврале стало известно, что Касем находится в критическом состоянии. Адвокаты отметили, что он не получает должной медицинской помощи. Более того, врачи игнорируют его жалобы, что подпадает под действие конвенции по предотвращению пыток.