Москва, 27 апреля 2023, 20:37 — REGNUM Блогера Елену Блиновскую, задержанную утром 27 апреля по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей, доставили на допрос в отделение Следственного комитета по Москве.

Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу», — сообщили в Telegram-канале столичного управления СК.

Блиновскую задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию. В её отношении заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере.

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не заплатив более 918 млн руб. налогов за период 2019–2021 годов. В её доме после задержания были проведены обыски.

Если Блиновская погасит долги по налогам, одно из уголовных дел может быть прекращено, отметил в беседе с ИА REGNUM управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин. В то же время доказанную в суде легализацию финансовых средств никто не отменит, и Блиновской будет грозить по этому делу до семи лет лишения свободы, отметил эксперт.