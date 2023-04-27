Москва, 27 апреля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Блогера Елену Блиновскую, задержанную утром 27 апреля по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей, доставили на допрос в отделение Следственного комитета по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу», — сообщили в Telegram-канале столичного управления СК.

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Блиновскую задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию. В её отношении заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере.

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не заплатив более 918 млн руб. налогов за период 2019–2021 годов. В её доме после задержания были проведены обыски.

Если Блиновская погасит долги по налогам, одно из уголовных дел может быть прекращено, отметил в беседе с ИА REGNUM управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин. В то же время доказанную в суде легализацию финансовых средств никто не отменит, и Блиновской будет грозить по этому делу до семи лет лишения свободы, отметил эксперт.