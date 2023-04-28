Сейчас для команды Реджепа Тайипа Эрдогана главное, чтобы фактор его здоровья был выведен из повестки избирательной кампании. Эрдоган моложе своих соперников по предвыборной гонке, сделать из него «дряхлого президента» оппозиции не удастся. Но и полностью полагаться на официальные сообщения властей о нормальном состоянии Эрдогана тоже не получится.

Станислав Тарасов, , 00:02 — REGNUM Ситуация, связанная со здоровьем турецкого лидера, державшая в напряжении далеко не только Турцию, разрядилась после того, как президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и приняли участие по видеосвязи в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган показал себя публично на фоне сообщений о его здоровье. Ранее ряд оппозиционных турецких депутатов и журналистов утверждали, что он перенес инфаркт во время интервью турецкому телеканалу. Со свой стороны администрация президента заявляла, что у того «легкая простуда», сообщалось и о «кишечном гриппе».

При этом ряд турецких изданий, в частности газета Hürriyet, стали описывать инцидент с Эрдоганом, которому стало плохо во время прямого эфира, в самых героических выражениях. Ведь его «настоятельно просили отменить запланированное ранее интервью из-за его простуды», но Эрдоган сказал: «Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции». Однако потом он по рекомендации врачей пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании.

Именно этот фактор подстегнул оппозицию к определенным действиям.

Она объявила о срочном созыве съезда для «выработки дальнейшей стратегии действий в экстремальных политических условиях», поскольку «в сложившейся ситуации Эрдоган может снять свою кандидатуру на выборах».

Появились даже конспирологические версии, согласно которым за кулисами этой истории якобы стоят США, которые не скрывали намерений выбить президента из предвыборной гонки.

Хотя и раньше турецкие СМИ иногда намекали, что «Эрдоган чем-то болеет», внезапное ухудшение его здоровья не было воспринято лишь как следствие тривиальной инфекции. Потому многие и начали подозревать, что США могли отравить президента. Ведь сам он не раз заявлял, что американцы несут ответственность за попытку военного переворота 2016 года, в ходе которого планировалось физическое устранение турецкого лидера.

Попытка военного переворота в Турции в 2016 году © Uygar Onder Simsek/dpa/ТАСС

Сейчас для команды Эрдогана главное, чтобы фактор здоровья президента выбыл из повестки избирательной кампании. Он моложе своих соперников по предвыборной гонке, поэтому сделать из него «дряхлого политика» оппозиции не удастся. Но и полагаться только на официальные сообщения властей о нормальном состоянии Эрдогана тоже не получится.

Все жаждут увидеть его на публике, чтобы убедиться в том, что он, несмотря на небольшой «сбой», находится в хорошей физической и политической форме.

Первый ход уже сделан: президент Турции вместе с Путиным принял участие в церемонии открытия АЭС «Аккую», пусть изначально и ожидалось, что турецкий лидер лично будет присутствовать на церемонии.

Как пояснил член правящей Партии справедливости и развития Бюлент Туран, «у турецкого лидера загруженный график, он каждый день дает по несколько интервью, выступает на различных собраниях, а недомогание может дать повод для пересмотра его напряженного графика».

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции «Аккую» © POOL/РИА Новости

Между тем, как сообщает турецкий информационный портал TRT Haber, для граждан Турции, проживающих за рубежом, начался процесс голосования на всеобщих выборах. По данным главы ЦИК Турции Ахмета Енера, за пределами страны открылись 156 избирательных участков в 75 государствах.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.