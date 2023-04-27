Новая Каховка, Херсонская область, 27 апреля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Новая Каховка в Херсонской области вечером 27 апреля подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в городской администрации.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Новая Каховка

Электричество в городе отсутствует.

«В результате массированного обстрела района Сокола, который начался около 19:20, получило повреждения оборудование на городской электроподстанции. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения. По предварительным данным, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля», — сообщили в администрации.

Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений. Жителей города в администрации призвали проявить спокойствие и выдержку.

23 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу в Новой Каховке. Днём ранее в результате обстрела Новой Каховки из артиллерии ранение получила пожилая женщина. Она была доставлена в больницу с множественными осколочными ранениями левой ноги и минно-взрывной травмой левого плеча.