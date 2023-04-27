В ООН заявили о беспокойстве из-за использования Британией снарядов с обеднённым ураном

Нью-Йорк, США, , 20:18 — REGNUM ООН обеспокоена применением обеднённого урана любыми странами, в том числе Британией. Об этом 27 апреля заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

Снаряды с обеднённым ураном Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках Лондоном снарядов с обеднённым ураном Киеву, Хак сказал: «Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обеднённого урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации».

На вопрос, должна ли Британия нести ответственность за очистку или контроль за уничтожением обеднённого урана на Украине, он ответил: «Думаю, вам следует задать этот вопрос властям в Британии. С нашей точки зрения мы обеспокоены любым размещением его любой страной в любой точке мира».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Британия направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном. По словам британского заместителя министра обороны Джеймса Хиппи, Лондон не отслеживает, как Украина использует такие снаряды, и не собирается нести ответственность за ликвидацию последствий применения обеднённого урана.

В посольстве России в Лондоне заявили, что заявления властей Великобритании о поставках снарядов с обеднённым ураном на Украину указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за использование боеприпасов с обеднённым ураном будет лежать не только на тех, кто будет их использовать, но и на британском правительстве.