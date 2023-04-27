Мелитополь, , 20:09 — REGNUM В Мелитополе Запорожской области вечером 27 апреля произошёл взрыв, информация о случившемся уточняется, сообщили в администрации города.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв. Информация уточняется», — отмечается в Telegram-канале администрации.

В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, подтвердив, что в городе был слышен «хлопок», отметил, что сообщения украинских СМИ о якобы взорвавшихся в Мелитополе машин со снарядами РСЗО типа «Ураган» не соответствуют действительности.

«Это откровенная ложь. Всё в порядке — снаряды целы и скоро полетят по позициям боевиков ВСУ, освобождая Запорожскую землю от нацистской мерзости», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее 27 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя, в результате которого погиб замначальника УМВД города и ещё два человека получили ранения. Неизвестное взрывное устройство сработало около 5:15 возле подъезда жилого многоквартирного дома.