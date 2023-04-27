Грайворон, Белгородская область, 17 марта, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Ночью 16 марта Грайворонский городской округ Белгородской области обстреляли киевские боевики. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Mil.gov.ua Обстрел

В городе Грайвороне в результате прилёта снарядов загорелись два частных жилых домовладения, а также три автомобиля. Возгорания оперативно ликвидировали, уточнил глава области.

Кроме того, после обстрела были посечены окна на территории одного социального объекта. Взрывной волной повредило остекление в одной квартире МКД. Различные повреждения зафиксировали ещё в четырёх частных домовладениях и сарае.

Под обстрел ВСУ также попал посёлок Горьковский. Здесь выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырёх частных домовладениях, повреждены несколько хозпостроек.

В хуторе Тополи выбило окна в одном из домовладений.

На территории Грайворонского городского округа из-за обстрелов со стороны боевиков остаются без электричества порядка 10 населённых пунктов. Аварийные бригады устраняют последствия. Подворовой обход продолжится в светлое время суток, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Минобороны РФ подтвердили уничтожение над Белгородской областью 15 реактивных снарядов. Известно, что для удара ВСУ применили реактивную систему залпового огня Vampire.

В МИД России заявили, что киевский режим пытается сорвать проведение выборов президента РФ, нанося удары по Белгороду. Террористические удары наносятся для запугивания граждан, считает официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Из-за продолжающихся обстрелов занятия в школах Белгородской области 18 и 19 марта отменили. Это касается и колледжей. Также решается вопрос о работе дежурных групп в детских садах. Кроме того, 17 и 18 марта будут закрыты торговые центры в Белгороде и Белгородском районе, объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа боевики ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек, из них один несовершеннолетний.