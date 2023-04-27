СМИ сообщили, что Байден негодует из-за слабой поддержки на телевидении
Вашингтон, 27 апреля 2023, 20:39 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден довольно часто жалуется на то, что на кабельном телевидении его недостаточно поддерживают. Об этом пишет журнал Politico.
«Он также жалуется сотрудникам, особенно тем, кто следит за коммуникациями, на то, что недостаточно людей защищают его на кабельном телевидении», — говорится в материале.
Сообщается, что в случае, если эксперт вступался за него в эфире, Байден может позвонить ему и поблагодарить.
Авторы статьи подчеркивают, что американский лидер иногда возмущается отдельными публикациями СМИ о себе, некоторые «задевают его за живое». Среди таких статей отмечается материал The New York Times, в котором возраст главы Белого дома описан как «неудобная проблема».
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ в очередной раз уличили главу Белого дома Джо Байдена в использовании помощи в публичных мероприятиях — на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне. Журналисты разглядели в руках у президента заготовку с вопросами от СМИ.