Вашингтон, 27 апреля, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден довольно часто жалуется на то, что на кабельном телевидении его недостаточно поддерживают. Об этом пишет журнал Politico.

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Джо Байден

«Он также жалуется сотрудникам, особенно тем, кто следит за коммуникациями, на то, что недостаточно людей защищают его на кабельном телевидении», — говорится в материале.

Сообщается, что в случае, если эксперт вступался за него в эфире, Байден может позвонить ему и поблагодарить.

Авторы статьи подчеркивают, что американский лидер иногда возмущается отдельными публикациями СМИ о себе, некоторые «задевают его за живое». Среди таких статей отмечается материал The New York Times, в котором возраст главы Белого дома описан как «неудобная проблема».

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ в очередной раз уличили главу Белого дома Джо Байдена в использовании помощи в публичных мероприятиях — на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне. Журналисты разглядели в руках у президента заготовку с вопросами от СМИ.