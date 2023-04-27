Shot: на территории котельной Петербурга сдетонировало СВУ с 60 кг взрывчатки

Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Самодельное взрывное устройство детонировало на территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом 27 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Следователи работают на территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга Кадр из видео. СК России

По информации канала, устройство находилось в металлической бочке из-под моторного масла. В нём было 60-70 кг взрывчатого вещества пониженной мощности.

Отмечается, что в результате взрыва осколок бочки пробил крышу конюшни, расположенной рядом.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Санкт-Петербурге задержан готовивший теракт член запрещённой проукраинской организации. Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту его жительства найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.