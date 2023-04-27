Санкт-Петербург, 27 апреля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сдетонировало на территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом 27 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Кадр из видео. СК России Следователи работают на территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга

По информации канала, устройство находилось в металлической бочке из-под моторного масла. В нём было 60–70 кг взрывчатого вещества пониженной мощности.

Отмечается, что в результате взрыва осколок бочки пробил крышу конюшни, расположенной рядом.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Санкт-Петербурге задержан готовивший теракт член запрещённой проукраинской организации. Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Во время обыска по месту его жительства найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.