РИА Новости: российские разведчики отвоевали у ВСУ бронетранспортёр M113 на донецком направлении

Донецк, , 19:56 — REGNUM Российские разведчики на донецком направлении отобрали у ВСУ бронетранспортёр M113 производства США. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольца с позывным Ганс.

БТР М-113 ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Он рассказал, что в ходе ночного штурма разведчики обнаружили боевую машину пехоты ВСУ, после чего выстрелом из гранатомёта повредили ей гусеницу. Экипаж выпрыгнул и пытался убежать, но был уничтожен.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113», — сказал он.

Он добавил, что трофейная машина будет работать, к её ремонту уже приступили: натянули гусеницу и занимаются мотором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская авиация взорвала главную крепость ВСУ на юго-западе Артёмовска. Российские военные смогли разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе.