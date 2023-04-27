Эрдоган: Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой
Анкара, 27 апреля 2023, 19:59 — REGNUM Турция с задержкой в 60 лет наконец присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой. Об этом 27 апреля заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».
«Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет», — сказал он, добавив, что строительство атомной электростанции стало отличным началом процветания Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин вместе с турецким лидером в формате видеоконференции принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».
Ранее президент Турции уже отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.
Он также сообщил, что все блоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, они позволят сэкономить значительные средства на импорте газа.