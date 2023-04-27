Москва, 27 апреля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 апреля встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила в Telegram-канале пресс-служба российского правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Как сказано в сообщении, встреча прошла в преддверии заседания правительственной комиссии по вопросам развития Северного Кавказа. Кадыров в ходе встречи доложил Мишустину о социально-экономическом развитии республики.

«Отмечается рост объема инвестиций в основной капитал, выпуска товаров и услуг и числа рабочих мест», — говорится в пресс-релизе.

Так, модель экономического развития, по словам главы Чечни, включает пять прорывных проектов общей инвестиционной стоимостью 123 млрд рублей. «Ее реализация позволит создать 5,41 тыс. рабочих мест. Объём вложенных внебюджетных инвестиций по всем проектам составляет 15 млрд 680 млн рублей, создано 456 рабочих мест», — сказано в сообщении. С привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется восемь проектов на 5,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Мишустин выступил на марафоне «Знание. Первые», где рассказал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным новую модель государственного управления, и подчеркнул, что введённые против Москвы санкции не временное явление.

Вместе с тем, по оценке премьер-министра, экономика России уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику.