Командующего ВМС Украины Неижпапу заочно арестовали в Москве

Москва, , 19:34 — REGNUM Хамовнический районный суд Москвы 27 апреля заочно арестовал главу военно-морских сил Украины Алексея Неижпапу в рамках дела по статье об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего.

Алексей Неижпапа © Zuma\TASS

«Хамовническим судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК РФ, гражданину Украины Неижпапе А. Л., занимающему должность командующего ВМС Украины», — сообщили в суде.

Указанная статья предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. По каким эпизодам предъявлено обвинение, не сообщается.

Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. Пост командующего военно-морскими силами Украины он занял в 2021 году. Ранее 27 апреля в базе данных розыска МВД России появилась информация об объявлении Неижпапы в международный розыск в рамках дела по вышеуказанной статье Уголовного кодекса.

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по подозрении в организации терактов в России. Ему было заочно предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества и незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.