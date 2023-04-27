RT: в отряде БАРС «Каскад» с воздуха заметили подготовку ВСУ к наступлению

Москва, , 19:24 — REGNUM Бойцы отряда разведки БАРС «Каскад» заметили с воздуха подготовку украинских военных к наступлению. Об этом 27 апреля сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стало больше техники приходить, больше людей, больше бензовозов, находим большие склады боеприпасов», — рассказал служащий в «Каскаде» депутат Госдумы Олег Колесников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ активизировалась на запорожском направлении и перебрасывают личный состав и технику по мостам. По его словам, средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы.

Британская газета Financial Times написала, что Владимир Зеленский опасается, что планируемое наступление обернётся для ВСУ провалом, несмотря на масштабную мобилизацию.