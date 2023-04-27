Курган, 27 апреля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Лесной пожар, возникший 27 апреля на границе с предприятием «Курганстальмост», локализован, сообщила замгубернатора курганской области Оксана Куташи в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«По информации ЗАО «Курганстальмост», пожар на границе с предприятием локализован, сил и средств для борьбы с огнем достаточно», — написала Куташи.

Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что для оказания помощи в тушении пожаров были подняты работники нескольких заводов.

Губернатор также запросил у главы МЧС Александра Куренкова поддержку из-за пожаров в регионе. Он заявил, что ситуация в населённых пунктах Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная.

Так, в деревне Логоушка 27 апреля днём вспыхнул сильный пожар. В МЧС сообщили, что в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений, их общая площадь составила 6 тыс. кв. м. Предполагается, что причиной пожара могла стать искра от проезжавшего тепловоза. В ходе разбора завалов был найден один погибший.

К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.