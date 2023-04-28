Москва, 28 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В первом квартале 2023 года московские заказчики смогли сэкономить 1,5 млрд рублей через использование котировочных сессий. Сессии проводились на Портале поставщиков, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Котировочная сессия — это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта», — пояснил Ефимов. Аукцион может длиться от 3 до 24 часов, а победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену.

Такие котировочные сессии популярны среди городских и муниципальных заказчиков, так как аукционы могут оперативно обеспечить их потребности. «В первом квартале этого года на столичном Портале поставщиков было опубликовано 47,8 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены столичные заказчики сэкономили 1,5 миллиарда рублей — это на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года», — подчеркнул Ефимов.

На сегодняшний день на Портале поставщиков зарегистрировано порядка 300 тысяч поставщиков, большая часть которых является представителями малого и среднего бизнеса. Сам же механизм находится в постоянном развитии. Так, в 2022 году для московских заказчиков был увеличен предельный размер закупок с 600 тыс. рублей до 5 млн, а работы и услуги — до 3 млн.