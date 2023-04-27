Москва, 27 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Россия и Турция продолжат работу по реализации зерновой сделки. Об этом 27 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он ответил на вопрос о реакции Москвы на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проработать новые инициативы по зерновой сделке, передает РИА Новости.

«Работа [по реализации зерновой сделки] будет продолжена», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 25 апреля, российский и турецкий главы государств обсудили по телефону ситуацию по Украине, а также зерновую сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле и МИД ранее отмечали, что для продления Черноморской («зерновой») сделки, срок действия которой истекает в мае 2023 года, необходимо выполнение западными странами всех ранее данных России обещаний, в числе которых — разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.