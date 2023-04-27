Москва, 27 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Запрет молдавских властей и штрафы за ношение георгиевской ленточки в День Победы сигнализируют о том, что действующая молдавская власть идентифицирует себя не с победителями, героями Великой Отечественной войны, а с фашистами, с проигравшей стороной. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах штрафовать в праздничные дни за ношение георгиевской ленточки.

Виталий Тимкив/РИА Новости Георгиевская ленточка

«Не секрет, что многие молдавские лидеры открыто симпатизируют фашизму и его представителям, например маршалу Антонеску. Штрафы за ношение георгиевской ленточки, символа победы над фашизмом, свидетельствуют о том, что Молдавия выбирает диктаторский режим и грубо нарушает права и свободы человека», — считает Шаповалов.

Политолог заметил, что поведение молдавских властей напоминает действия Украины десятилетней давности.

«Кишинёв идёт по пути Киева. Но это, как и на Украине, выбор не народа, не большинства, а маленькой кучки прозападных элит», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что сейчас Молдавия переживает период смены ориентиров, когда действующая власть отказывается от государственности, идентифицируя себя с Румынией и её успехами. Кроме того, само геополитическое положение республики диктует ей однозначную стратегию поведения, которая не оставляет шансов на дружеские отношения с Россией, считает Шаповалов.

«Молдавия заточена между странами НАТО и Украиной, что делает её заложником Запада. А у ЕС и Штатов есть тайное вожделение, чтобы большинство стран постсоветского пространства стали пушечным мясом для борьбы с Россией», — подытожил политолог.

Ранее Речан заявил, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Он отметил, что этот символ запрещён и его использование будет санкционировано. Речан пообещал проинструктировать полицию, кого и как штрафовать. Перед праздниками генеральный инспекторат полиции сообщит, насколько велик будет штраф за ношение символа победы советского народа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Речана предложила штрафовать жителей Молдавии «за каждый вздох». Она опубликовала ответ в своём Telegram-канале, где подчеркнула значимость георгиевской ленты и невозможность изъять её из символики победы.